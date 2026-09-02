Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX schlussendlich steigen

Index im Fokus

03.09.26 17:57 Uhr

Der ATX stieg zum Handelsende.

Zum Handelsschluss stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,67 Prozent auf 6.800,72 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,502 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6.755,61 Punkten, nach 6.755,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.804,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.741,97 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,211 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.582,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.096,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4.596,57 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 27,07 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6.845,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 4,23 Prozent auf 18,74 EUR), Vienna Insurance (+ 3,07 Prozent auf 73,80 EUR), Palfinger (+ 2,76 Prozent auf 31,70 EUR), voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 45,44 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,64 Prozent auf 123,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1,85 Prozent auf 68,85 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR), Lenzing (-0,66 Prozent auf 22,75 EUR), STRABAG SE (-0,42 Prozent auf 94,50 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 28,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 460.489 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47,702 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,56 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net