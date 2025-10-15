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ATX im Fokus

Gewinne in Wien: ATX klettert nachmittags kräftig

08.04.26 15:57 Uhr
Gewinne in Wien: ATX klettert nachmittags kräftig | finanzen.net

Der ATX verzeichnet am Mittwochnachmittag erhebliche Zuwächse.

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ATX
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Um 15:38 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 3,68 Prozent aufwärts auf 5.643,80 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 159,654 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,118 Prozent schwächer bei 5.436,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.443,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.676,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.436,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 3,43 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 5.403,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5.412,09 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 3.705,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,46 Prozent nach oben. Bei 5.856,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 15,53 Prozent auf 193,40 EUR), voestalpine (+ 11,16 Prozent auf 42,62 EUR), Wienerberger (+ 8,42 Prozent auf 24,98 EUR), Raiffeisen (+ 7,46 Prozent auf 40,60 EUR) und AT S (AT&S) (+ 7,18 Prozent auf 62,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-5,42 Prozent auf 60,15 EUR), Verbund (-2,46 Prozent auf 65,45 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,28 Prozent auf 36,05 EUR) und Österreichische Post (+ 1,43 Prozent auf 35,50 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 341.288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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