Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen

Index-Performance

03.11.26 15:57 Uhr

Der ATX befindet sich heute im Aufwind.

Um 15:40 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,41 Prozent auf 6.456,37 Punkte zu. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 185,697 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,032 Prozent schwächer bei 6.428,23 Punkten in den Handel, nach 6.430,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6.369,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.486,09 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.718,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6.582,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4.841,05 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,64 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,43 Prozent auf 139,00 EUR), PORR (+ 1,56 Prozent auf 32,45 EUR), Andritz (+ 1,48 Prozent auf 82,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,42 Prozent auf 57,20 EUR) und EVN (+ 1,17 Prozent auf 30,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR), OMV (-0,74 Prozent auf 73,30 EUR), CA Immobilien (-0,70 Prozent auf 21,15 EUR), UNIQA Insurance (-0,67 Prozent auf 17,74 EUR) und voestalpine (-0,57 Prozent auf 42,08 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 204.865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,108 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,21 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net