DAX 25.920 -0,2%ESt50 6.171 -0,1%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,27 +2,0%Nas 25.334 +0,7%Bitcoin 68.986 +0,6%Euro 1,1196 +0,1%Öl 103,5 -1,2%Gold 3.941 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance

Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen

Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen

Der ATX befindet sich heute im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.10 EUR 1.30 EUR 1.61 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
128.80 EUR 0.40 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.00 EUR 0.20 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
207.50 EUR 1.50 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
107.30 EUR -1.60 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.30 EUR 0.30 EUR 1.0 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
73.80 EUR 0.50 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
32.00 EUR 0.25 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
31.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
55.90 EUR -1.25 EUR -2.19 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
17.80 EUR 0.18 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
42.12 EUR 0.30 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.79 EUR 0.14 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,452.12 EUR 21.85 EUR 0.34 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,41 Prozent auf 6.456,37 Punkte zu. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 185,697 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,032 Prozent schwächer bei 6.428,23 Punkten in den Handel, nach 6.430,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6.369,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.486,09 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.718,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6.582,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4.841,05 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,64 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,43 Prozent auf 139,00 EUR), PORR (+ 1,56 Prozent auf 32,45 EUR), Andritz (+ 1,48 Prozent auf 82,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,42 Prozent auf 57,20 EUR) und EVN (+ 1,17 Prozent auf 30,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR), OMV (-0,74 Prozent auf 73,30 EUR), CA Immobilien (-0,70 Prozent auf 21,15 EUR), UNIQA Insurance (-0,67 Prozent auf 17,74 EUR) und voestalpine (-0,57 Prozent auf 42,08 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 204.865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,108 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,21 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.