Gewinne in Wien: ATX mittags im Plus

Index-Performance im Blick

09.07.26 12:25 Uhr

Der ATX verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:07 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,01 Prozent fester bei 6.440,83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,231 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,183 Prozent auf 6.388,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6.376,56 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.469,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.387,88 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,91 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der ATX noch bei 6.008,65 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Stand von 5.655,52 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 4.493,74 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,35 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 3,81 Prozent auf 117,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 54,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 185,00 EUR), BAWAG (+ 0,91 Prozent auf 177,40 EUR) und PORR (+ 0,82 Prozent auf 42,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil voestalpine (-1,59 Prozent auf 40,82 EUR), Lenzing (-1,01 Prozent auf 24,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR), DO (-0,96 Prozent auf 206,00 EUR) und OMV (-0,85 Prozent auf 58,45 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104.370 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,987 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie hat mit 7,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net