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Index-Performance im Blick

Gewinne in Wien: ATX notiert am Nachmittag im Plus

Gewinne in Wien: ATX notiert am Nachmittag im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
114.40 EUR 9.20 EUR 8.75 %
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BAWAG
168.60 EUR 5.40 EUR 3.31 %
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CA Immobilien
21.05 EUR -0.05 EUR -0.24 %
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DO & CO
226.00 EUR 17.50 EUR 8.39 %
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Erste Group Bank AG
113.50 EUR 2.00 EUR 1.79 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.05 EUR 0.55 EUR 1.80 %
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OMV AG
71.10 EUR -0.80 EUR -1.11 %
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Österreichische Post AG
32.05 EUR 0.25 EUR 0.79 %
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PORR AG
31.55 EUR -0.80 EUR -2.47 %
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Verbund AG
72.15 EUR 0.75 EUR 1.05 %
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Indizes
ATX
6,579.39 EUR 144.59 EUR 2.25 %
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Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 2,03 Prozent stärker bei 6.565,74 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 187,366 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6.434,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6.434,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.577,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.427,99 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Der ATX stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6.543,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der ATX bei 6.652,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 4.754,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 22,68 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,81 Prozent auf 113,00 EUR), DO (+ 3,66 Prozent auf 226,50 EUR), BAWAG (+ 3,50 Prozent auf 168,40 EUR), PORR (+ 3,30 Prozent auf 32,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 3,14 Prozent auf 115,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-1,72 Prozent auf 71,45 EUR), OMV (-0,98 Prozent auf 71,05 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,15 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 32,05 EUR) und EVN (+ 0,65 Prozent auf 31,05 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 143.578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 43,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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