ATX Prime im Blick

Am Donnerstagabend wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,37 Prozent höher bei 3.001,67 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent tiefer bei 2.960,83 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.961,22 Punkten am Vortag.

Bei 3.040,92 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.960,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3.081,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der ATX Prime bei 3.323,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.484,71 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 10,06 Prozent auf 29,00 EUR), Semperit (+ 9,93 Prozent auf 14,95 EUR), FACC (+ 9,62 Prozent auf 14,82 EUR), AT S (AT&S) (+ 9,08 Prozent auf 97,30 EUR) und voestalpine (+ 5,40 Prozent auf 33,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-8,98 Prozent auf 23,30 EUR), BAWAG (-5,73 Prozent auf 146,40 EUR), ZUMTOBEL (-1,51 Prozent auf 3,91 EUR), AMAG (-0,60 Prozent auf 33,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,55 Prozent auf 72,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 454.134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net