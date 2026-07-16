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Index-Performance im Fokus

Gewinne in Wien: ATX Prime freundlich

Gewinne in Wien: ATX Prime freundlich

Der ATX Prime befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
171.40 EUR 12.00 EUR 7.53 %
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BAWAG
173.00 EUR -0.60 EUR -0.35 %
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FACC AG
15.96 EUR -0.20 EUR -1.24 %
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Kapsch TrafficCom AG
5.10 EUR 0.02 EUR 0.39 %
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Marinomed Biotech AG
4.56 EUR 1.00 EUR 28.09 %
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OMV AG
62.60 EUR 0.75 EUR 1.21 %
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Rosenbauer
57.00 EUR -2.40 EUR -4.04 %
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Telekom Austria AG
9.83 EUR 0.02 EUR 0.20 %
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Verbund AG
59.55 EUR 0.55 EUR 0.93 %
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Warimpex
0.50 EUR 0.01 EUR 2.70 %
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Wienerberger AG
20.48 EUR -2.34 EUR -10.25 %
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Indizes
ATX Prime
3,161.02 EUR 9.47 EUR 0.3 %
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Am Dienstag steigt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,21 Prozent auf 3.158,28 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,034 Prozent auf 3.152,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3.151,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.163,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.141,51 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3.212,66 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, einen Stand von 2.894,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der ATX Prime noch bei 2.265,34 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,81 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,98 Prozent auf 173,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 5,69 Prozent auf 5,20 EUR), FACC (+ 3,39 Prozent auf 16,48 EUR), Warimpex (+ 2,70 Prozent auf 0,50 EUR) und Rosenbauer (+ 2,05 Prozent auf 59,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wienerberger (-6,10 Prozent auf 20,94 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,65 Prozent auf 5,14 EUR), Telekom Austria (-1,92 Prozent auf 9,73 EUR), Verbund (-1,25 Prozent auf 59,05 EUR) und BAWAG (-1,15 Prozent auf 172,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 718.555 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura