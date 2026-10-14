DAX 25.318 +0,2%ESt50 6.195 +0,5%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,98 -0,2%Nas 26.848 -1,3%Bitcoin 73.651 -0,8%Euro 1,1124 -0,7%Öl 105,8 +0,1%Gold 4.085 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Gewinne in Wien: ATX Prime freundlich

Gewinne in Wien: ATX Prime freundlich

Am Mittwoch halten sich die Anleger in Wien zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
110.50 EUR 0.60 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.85 EUR 0.35 EUR 1.19 %
Charts | News | Analysen
Kapsch TrafficCom AG
4.00 EUR -0.08 EUR -1.96 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
11.10 EUR 0.36 EUR 3.35 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.15 EUR 1.60 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen
Polytec
5.82 EUR -0.02 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
56.30 EUR -0.55 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
17.26 EUR -0.02 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
44.98 EUR 0.84 EUR 1.90 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.49 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
15.68 EUR 0.30 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen
Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
ZUMTOBEL AG
4.04 EUR -0.11 EUR -2.65 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,252.63 EUR -0.19 EUR -0.01 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent höher bei 3.253,83 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 3.252,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3.252,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.271,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.248,05 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,25 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 3.319,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3.198,48 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.342,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 7,92 Prozent auf 2,18 EUR), Lenzing (+ 4,51 Prozent auf 11,12 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,10 EUR), voestalpine (+ 2,10 Prozent auf 44,80 EUR) und Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,58 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-5,31 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-1,72 Prozent auf 5,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,51 Prozent auf 3,92 EUR), Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 56,50 EUR) und UNIQA Insurance (-1,39 Prozent auf 17,02 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 353.840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,613 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.