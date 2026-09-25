Gewinne in Wien: ATX Prime legt am Freitagmittag zu

ATX Prime-Performance

25.09.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime gewinnt am Freitagmittag an Wert.

Um 12:09 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,40 Prozent auf 3.419,73 Punkte an. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 3.372,71 Punkten, nach 3.372,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3.372,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.424,69 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,72 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der ATX Prime bei 3.282,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, stand der ATX Prime bei 3.193,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2.310,18 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28,65 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.434,00 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 5,68 Prozent auf 5,58 EUR), ZUMTOBEL (+ 4,63 Prozent auf 4,29 EUR), Raiffeisen (+ 3,81 Prozent auf 65,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,33 Prozent auf 201,50 EUR) und Telekom Austria (+ 2,68 Prozent auf 9,59 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Rosenbauer (-2,47 Prozent auf 63,20 EUR), OMV (-1,64 Prozent auf 72,10 EUR), Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,17 Prozent auf 29,65 EUR) und UBM Development (-0,58 Prozent auf 17,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 55.950 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,313 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net