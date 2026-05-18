Gewinne in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus

Marktbericht

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Zum Handelsschluss legte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,11 Prozent auf 2.920,93 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,007 Prozent höher bei 2.888,95 Punkten, nach 2.888,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.882,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.939,73 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,809 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Stand von 2.903,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.886,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.243,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Bei 2.973,28 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 12,16 Prozent auf 116,20 EUR), DO (+ 4,56 Prozent auf 183,60 EUR), voestalpine (+ 3,49 Prozent auf 45,68 EUR), Frequentis (+ 3,41 Prozent auf 72,80 EUR) und FACC (+ 2,68 Prozent auf 14,58 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Verbund (-3,15 Prozent auf 59,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,08 Prozent auf 5,66 EUR), Polytec (-2,27 Prozent auf 4,30 EUR), Wolford (-2,17 Prozent auf 2,70 EUR) und AMAG (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 365.249 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,384 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,14 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net