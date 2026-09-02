Gewinne in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus

ATX Prime-Kursverlauf

03.09.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime machte am Abend Gewinne.

Schlussendlich verbuchte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 3.340,20 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.320,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3.320,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.313,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.342,66 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,136 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 3.240,66 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 3.012,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.291,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 25,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.363,45 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit UNIQA Insurance (+ 4,23 Prozent auf 18,74 EUR), Vienna Insurance (+ 3,07 Prozent auf 73,80 EUR), Palfinger (+ 2,76 Prozent auf 31,70 EUR), Semperit (+ 2,60 Prozent auf 17,75 EUR) und voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 45,44 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-5,78 Prozent auf 4,24 EUR), OMV (-1,85 Prozent auf 68,85 EUR), FACC (-1,55 Prozent auf 16,52 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR) und Addiko Bank (-0,79 Prozent auf 25,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 460.489 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net