DAX 26.003 +0,6%ESt50 6.383 +0,3%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,54 +5,4%Nas 26.583 +1,4%Bitcoin 69.391 +4,1%Euro 1,1636 +0,4%Öl 95,7 +0,1%Gold 4.489 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX Prime-Kursverlauf

Gewinne in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus

Gewinne in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus

Der ATX Prime machte am Abend Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
25.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
147.20 EUR 4.00 EUR 2.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
121.60 EUR -0.30 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
16.74 EUR 0.06 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
4.24 EUR 0.26 EUR 6.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
69.30 EUR -0.65 EUR -0.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
31.00 EUR -0.20 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
17.80 EUR 1.00 EUR 5.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
18.82 EUR 0.88 EUR 4.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
73.80 EUR 1.90 EUR 2.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
45.08 EUR 0.72 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
18.81 EUR -0.02 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
4.08 EUR 0.02 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3,340.20 EUR 20.07 EUR 0.6 %
News | Analysen

Schlussendlich verbuchte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 3.340,20 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.320,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3.320,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.313,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.342,66 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,136 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 3.240,66 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 3.012,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.291,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 25,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.363,45 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit UNIQA Insurance (+ 4,23 Prozent auf 18,74 EUR), Vienna Insurance (+ 3,07 Prozent auf 73,80 EUR), Palfinger (+ 2,76 Prozent auf 31,70 EUR), Semperit (+ 2,60 Prozent auf 17,75 EUR) und voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 45,44 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-5,78 Prozent auf 4,24 EUR), OMV (-1,85 Prozent auf 68,85 EUR), FACC (-1,55 Prozent auf 16,52 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 148,80 EUR) und Addiko Bank (-0,79 Prozent auf 25,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 460.489 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.