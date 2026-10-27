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Index-Performance im Blick

Gewinne in Wien: ATX verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge

Gewinne in Wien: ATX verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge

Der ATX gewinnt derzeit an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
78.00 EUR -4.10 EUR -4.99 %
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AT & S (AT&S)
151.80 EUR 8.40 EUR 5.86 %
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CA Immobilien
21.40 EUR -0.20 EUR -0.93 %
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DO & CO
194.20 EUR 0.40 EUR 0.21 %
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Erste Group Bank AG
103.70 EUR -0.60 EUR -0.58 %
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Lenzing AG
10.38 EUR 0.02 EUR 0.19 %
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OMV AG
72.00 EUR -1.70 EUR -2.31 %
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Österreichische Post AG
31.55 EUR 0.40 EUR 1.28 %
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Palfinger AG
26.55 EUR -0.05 EUR -0.19 %
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Raiffeisen
55.40 EUR 0.60 EUR 1.09 %
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STRABAG SE
99.80 EUR 3.50 EUR 3.63 %
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UNIQA Insurance AG
16.78 EUR -0.06 EUR -0.36 %
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Indizes
ATX
6,420.22 EUR 149.96 EUR 2.39 %
News | Analysen

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr um 2,15 Prozent fester bei 6.405,31 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 180,990 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6.271,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6.270,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.261,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.407,89 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.943,67 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 6.354,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.682,14 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 19,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,78 Prozent auf 152,60 EUR), Raiffeisen (+ 5,10 Prozent auf 56,65 EUR), STRABAG SE (+ 4,77 Prozent auf 101,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,07 Prozent auf 17,38 EUR) und Andritz (+ 3,36 Prozent auf 80,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-4,51 Prozent auf 9,95 EUR), OMV (-2,61 Prozent auf 72,80 EUR), CA Immobilien (-0,93 Prozent auf 21,40 EUR), DO (+ 0,51 Prozent auf 197,00 EUR) und Palfinger (+ 0,57 Prozent auf 26,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 448.651 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,438 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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