DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,63 -0,6%Nas 26.169 -1,4%Bitcoin 72.507 -0,4%Euro 1,1167 +0,1%Öl 114,8 -0,4%Gold 4.021 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wiener Börse-Handel im Fokus

Gewinne in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Gewinne in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der ATX ging im Plus aus dem Donnerstagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
163.00 EUR 0.60 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
20.70 EUR -0.65 EUR -3.04 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
197.80 EUR 2.00 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
107.50 EUR 0.90 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.20 EUR 0.40 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.78 EUR 0.08 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
73.45 EUR 0.60 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
31.25 EUR -0.25 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
Vienna Insurance
70.80 EUR -0.50 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
41.64 EUR 0.20 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.41 EUR 0.08 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,475.46 EUR 35.87 EUR 0.56 %
News | Analysen

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent fester bei 6.475,46 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,356 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent schwächer bei 6.439,45 Punkten, nach 6.439,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6.489,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.391,64 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, notierte der ATX bei 6.934,55 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 6.300,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der ATX mit 4.674,39 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 21,00 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 3,55 Prozent auf 11,08 EUR), DO (+ 3,35 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 42,44 EUR), Wienerberger (+ 1,67 Prozent auf 16,45 EUR) und OMV (+ 1,58 Prozent auf 73,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Vienna Insurance (-0,85 Prozent auf 70,20 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,15 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 107,40 EUR) und BAWAG (-0,06 Prozent auf 162,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 334.922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,758 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.