Gewinne in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Wiener Börse-Handel im Fokus

29.10.26 17:57 Uhr

Der ATX ging im Plus aus dem Donnerstagshandel.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent fester bei 6.475,46 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,356 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent schwächer bei 6.439,45 Punkten, nach 6.439,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6.489,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.391,64 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, notierte der ATX bei 6.934,55 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 6.300,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der ATX mit 4.674,39 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 21,00 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 3,55 Prozent auf 11,08 EUR), DO (+ 3,35 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 42,44 EUR), Wienerberger (+ 1,67 Prozent auf 16,45 EUR) und OMV (+ 1,58 Prozent auf 73,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Vienna Insurance (-0,85 Prozent auf 70,20 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,15 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 107,40 EUR) und BAWAG (-0,06 Prozent auf 162,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 334.922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,758 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net