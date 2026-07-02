Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX letztendlich steigen
Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.
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Am Freitag legte der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 1,06 Prozent auf 6.565,92 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 177,382 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 6.497,31 Punkten, nach 6.497,14 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6.496,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.574,10 Punkten.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 2,46 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, den Wert von 6.096,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der ATX bei 5.457,38 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 4.431,89 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,69 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6.599,69 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,80 Prozent auf 202,50 EUR), voestalpine (+ 5,24 Prozent auf 43,76 EUR), PORR (+ 4,93) Prozent auf 45,75 EUR), Palfinger (+ 4,13 Prozent auf 32,80 EUR) und STRABAG SE (+ 3,51 Prozent auf 91,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-0,89 Prozent auf 222,00 EUR), BAWAG (-0,44 Prozent auf 179,00 EUR), Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,20 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,00 EUR) und OMV (-0,26 Prozent auf 56,60 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 244.021 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,900 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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