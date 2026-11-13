Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Freitagmittag steigen

Wiener Börse-Handel im Blick

13.11.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime gewinnt am Mittag an Wert.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent höher bei 3.289,00 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 3.276,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3.277,33 Punkten am Vortag.

Bei 3.261,70 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.290,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 4,11 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.252,82 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 3.314,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.435,77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 23,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 4,30 Prozent auf 77,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), Wienerberger (+ 2,44 Prozent auf 16,78 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR) und Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 11,32 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Rosenbauer (-6,25 Prozent auf 57,00 EUR), Warimpex (-6,24 Prozent auf 0,44 EUR), UBM Development (-2,99 Prozent auf 14,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,43 Prozent auf 3,62 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 271.916 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,15 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net