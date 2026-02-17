Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen

ATX-Kursverlauf

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 5.730,41 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 163,845 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,011 Prozent schwächer bei 5.700,64 Punkten, nach 5.701,28 Punkten am Vortag.

Bei 5.730,41 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.700,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5.470,33 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 18.11.2025, mit 4.716,63 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.146,21 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,08 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.835,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 1,57 Prozent auf 45,34 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 38,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,24 Prozent auf 16,30 EUR), BAWAG (+ 1,12 Prozent auf 136,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,57 Prozent auf 105,40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen EVN (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR), Lenzing (-0,97 Prozent auf 25,40 EUR), Andritz (-0,62 Prozent auf 72,10 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 51,00 EUR) und DO (-0,48 Prozent auf 209,00 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24.714 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,117 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,27 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net