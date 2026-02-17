DAX25.136 +0,6%Est506.052 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,5%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.748 +1,4%Euro1,1834 -0,2%Öl67,78 +0,6%Gold4.925 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Siemens 723610 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei zieht an - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks mit gemischten Zahlen -- Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
Bayer-Aktie im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen Bayer-Aktie im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
ATX-Kursverlauf

Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen

18.02.26 09:27 Uhr
Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen | finanzen.net

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
73,00 EUR 0,30 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
51,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
135,40 EUR 3,00 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
209,00 EUR 3,00 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
105,00 EUR 1,40 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29,05 EUR 0,15 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
26,05 EUR -0,35 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
54,55 EUR -0,30 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
34,75 EUR 0,40 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
38,75 EUR -0,15 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
41,76 EUR -0,06 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
16,20 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
45,48 EUR 1,10 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.725,7 PKT 24,4 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 5.730,41 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 163,845 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,011 Prozent schwächer bei 5.700,64 Punkten, nach 5.701,28 Punkten am Vortag.

Bei 5.730,41 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.700,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5.470,33 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 18.11.2025, mit 4.716,63 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.146,21 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,08 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.835,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 1,57 Prozent auf 45,34 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 38,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,24 Prozent auf 16,30 EUR), BAWAG (+ 1,12 Prozent auf 136,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,57 Prozent auf 105,40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen EVN (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR), Lenzing (-0,97 Prozent auf 25,40 EUR), Andritz (-0,62 Prozent auf 72,10 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 51,00 EUR) und DO (-0,48 Prozent auf 209,00 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24.714 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,117 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,27 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Andritz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Andritz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen