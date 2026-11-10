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ATX im Blick

Gewinne in Wien: Zum Handelsstart Pluszeichen im ATX

Gewinne in Wien: Zum Handelsstart Pluszeichen im ATX

Der ATX knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
116.40 EUR 2.00 EUR 1.75 %
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CA Immobilien
21.25 EUR 0.20 EUR 0.95 %
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Erste Group Bank AG
116.20 EUR 0.10 EUR 0.09 %
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Lenzing AG
11.80 EUR -0.18 EUR -1.50 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
80.60 EUR 14.00 EUR 21.02 %
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OMV AG
70.85 EUR -0.25 EUR -0.35 %
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Österreichische Post AG
32.20 EUR 0.35 EUR 1.10 %
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UNIQA Insurance AG
18.08 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Verbund AG
70.70 EUR 0.15 EUR 0.21 %
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Vienna Insurance
73.50 EUR -0.30 EUR -0.41 %
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voestalpine AG
41.02 EUR 0.08 EUR 0.20 %
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Indizes
ATX
6,659.16 EUR 96.70 EUR 1.47 %
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Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,36 Prozent fester bei 6.651,44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 187,366 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 6.562,75 Punkten, nach 6.562,46 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6.657,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.562,75 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.543,45 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 6.653,15 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 4.836,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 24,29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 21,04 Prozent auf 81,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,59 Prozent auf 115,40 EUR), Erste Group Bank (+ 2,97 Prozent auf 118,00 EUR), Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 12,04 EUR) und voestalpine (+ 2,73 Prozent auf 42,14 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR), Verbund (-0,49 Prozent auf 70,80 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,41 Prozent auf 73,40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,56 Prozent auf 18,08 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 26.820 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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