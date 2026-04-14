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SPI aktuell

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen

15.04.26 09:27 Uhr
Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen | finanzen.net

Der SPI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Curatis AG
23,50 CHF 0,30 CHF 1,29%
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,95 CHF 0,20 CHF 3,48%
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GAM AG
0,09 CHF -0,01 CHF -5,56%
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Helvetia Baloise Holding AG
222,40 CHF 7,00 CHF 3,25%
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Highlight Event and Entertainment AG
5,80 CHF -0,55 CHF -8,66%
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HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
3,70 CHF 0,10 CHF 2,78%
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INFICON HOLDING AG
120,60 CHF 2,20 CHF 1,86%
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MindMaze Therapeutics
0,28 CHF -0,04 CHF -12,30%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
332,80 CHF 4,60 CHF 1,40%
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Tecan (N)
142,00 CHF 1,10 CHF 0,78%
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UBS
33,53 CHF 0,05 CHF 0,15%
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Indizes
SPI
18.682,8 PKT 32,4 PKT 0,17%
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Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,14 Prozent fester bei 18.675,94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,352 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 18.653,65 Punkte an der Kurstafel, nach 18.650,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18.653,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.675,94 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der SPI einen Wert von 17.893,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der SPI einen Stand von 18.595,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der SPI einen Wert von 15.661,67 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,38 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Helvetia Baloise (+ 3,53 Prozent auf 223,00 CHF), DocMorris (+ 3,48 Prozent auf 5,95 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,78 Prozent auf 3,70 CHF), Feintool International (+ 2,60 Prozent auf 9,46 CHF) und INFICON (+ 2,53 Prozent auf 121,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil MindMaze Therapeutics (-12,30 Prozent auf 0,28 CHF), Evolva (-10,75 Prozent auf 0,83 CHF), Edisun Power Europe (-10,00 Prozent auf 63,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,66 Prozent auf 5,80 CHF) und GAM (-5,56 Prozent auf 0,09 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 168.509 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 282,921 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
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22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
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