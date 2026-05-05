DAX24.970 +1,4%Est506.307 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7200 -1,0%Nas25.820 +2,1%Bitcoin51.955 -1,3%Euro1,1399 -0,2%Öl73,16 +0,8%Gold4.029 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- Microsoft, Öl, Gold, TUI, DroneShield, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie klettert an DAX-Spitze: Positive Geschäftssignale treiben an Siemens Energy-Aktie klettert an DAX-Spitze: Positive Geschäftssignale treiben an
100 Jahre Mercedes-Benz: Warum die Aktie trotz Jahrhundert-Jubiläum im Keller festsitzt 100 Jahre Mercedes-Benz: Warum die Aktie trotz Jahrhundert-Jubiläum im Keller festsitzt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SMI-Marktbericht

Gewinne in Zürich: Pluszeichen im SMI

30.06.26 12:25 Uhr
Gewinne in Zürich: Pluszeichen im SMI | finanzen.net

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87,26 CHF 1,82 CHF 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
43,68 CHF 0,92 CHF 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
73,34 CHF 1,12 CHF 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
197,35 CHF 2,55 CHF 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
76,12 CHF -3,46 CHF -4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
83,58 CHF -0,72 CHF -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
655,60 CHF 5,60 CHF 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
188,35 CHF -1,55 CHF -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
336,80 CHF -2,00 CHF -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
165,60 CHF 2,20 CHF 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
129,90 CHF 0,65 CHF 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
630,50 CHF -2,00 CHF -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
40,10 CHF 0,12 CHF 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
14.272,5 PKT 48,6 PKT 0,34%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 14.263,20 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,663 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,152 Prozent fester bei 14.245,52 Punkten, nach 14.223,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14.220,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.287,62 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, notierte der SMI bei 13.542,66 Punkten. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 12.668,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der SMI noch bei 11.921,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,67 Prozent aufwärts. Bei 14.287,62 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 87,14 CHF), Amrize (+ 1,87 Prozent auf 43,56 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 73,28 CHF), Sika (+ 1,32 Prozent auf 165,55 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 197,25 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-4,30 Prozent auf 76,16 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 188,30 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,69 CHF), Roche (-0,71 Prozent auf 336,40 CHF) und Swisscom (-0,24 Prozent auf 631,00 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 663.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,817 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
29.06.2026Nestlé NeutralUBS AG
29.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
29.06.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
10.06.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.06.2026Nestlé NeutralUBS AG
29.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
29.06.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
10.06.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen