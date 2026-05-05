Gewinne in Zürich: Pluszeichen im SMI

SMI-Marktbericht

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 14.263,20 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,663 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,152 Prozent fester bei 14.245,52 Punkten, nach 14.223,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14.220,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.287,62 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, notierte der SMI bei 13.542,66 Punkten. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 12.668,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der SMI noch bei 11.921,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,67 Prozent aufwärts. Bei 14.287,62 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 87,14 CHF), Amrize (+ 1,87 Prozent auf 43,56 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 73,28 CHF), Sika (+ 1,32 Prozent auf 165,55 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 197,25 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-4,30 Prozent auf 76,16 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 188,30 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,69 CHF), Roche (-0,71 Prozent auf 336,40 CHF) und Swisscom (-0,24 Prozent auf 631,00 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 663.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,817 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net