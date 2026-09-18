Gewinne in Zürich: SLI fester

SLI-Performance im Blick

18.09.26 12:25 Uhr

Der SLI zeigt sich aktuell kaum verändert.

Am Freitag gewinnt der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,09 Prozent auf 2.238,07 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,243 Prozent auf 2.230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.236,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.229,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.242,14 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,561 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 2.297,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.215,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1.987,92 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,05 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.352,31 Punkte. Bei 1.915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,77 Prozent auf 69,76 CHF), VAT (+ 2,62 Prozent auf 610,60 CHF), Galderma (+ 2,41 Prozent auf 161,65 CHF), Logitech (+ 1,94 Prozent auf 85,96 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,91 Prozent auf 81,04 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swisscom (-2,90 Prozent auf 652,00 CHF), Nestlé (-2,29 Prozent auf 76,54 CHF), Helvetia Baloise (-2,22 Prozent auf 220,20 CHF), Lindt (-1,44 Prozent auf 8.555,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 213,70 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.929.397 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 304,649 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,15 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net