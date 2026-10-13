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SLI-Performance im Fokus

Gewinne in Zürich: SLI in der Gewinnzone

Gewinne in Zürich: SLI in der Gewinnzone

Der SLI verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
58.34 EUR 0.66 EUR 1.14 %
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Amrize
32.29 EUR 0.12 EUR 0.37 %
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Givaudan AG
4,047.00 EUR 341.00 EUR 9.20 %
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Julius Bär
76.30 EUR 0.12 EUR 0.16 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,335.00 EUR -50.00 EUR -0.60 %
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Novartis AG
130.08 EUR 1.84 EUR 1.43 %
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Partners Group AG
648.20 EUR 5.60 EUR 0.87 %
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Richemont
183.25 EUR 0.60 EUR 0.33 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
394.00 EUR 8.30 EUR 2.15 %
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Sandoz
77.58 EUR 1.84 EUR 2.43 %
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Swiss Re AG
154.50 EUR -0.60 EUR -0.39 %
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VAT
706.60 EUR -23.20 EUR -3.18 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
620.00 EUR -2.40 EUR -0.39 %
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Indizes
SLI
2,254.55 CHF 20.50 CHF 0.92 %
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Am Dienstag verbucht der SLI um 12:08 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 1,24 Prozent auf 2.261,79 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,486 Prozent auf 2.244,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.234,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.262,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.244,91 Punkten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2.219,80 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 2.288,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SLI noch bei 2.025,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3.770,00 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 72,52 CHF), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF) und Alcon (+ 1,80 Prozent auf 54,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-1,02 Prozent auf 169,90 CHF), VAT (-0,72 Prozent auf 659,80 CHF), Lindt (-0,51 Prozent auf 7.745,00 CHF), Amrize (-0,36 Prozent auf 30,36 CHF) und Julius Bär (-0,08 Prozent auf 71,70 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 648.037 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 305,704 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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