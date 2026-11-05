Gewinne in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain

SLI-Kursentwicklung

05.11.26 12:25 Uhr

SLI-Handel am Donnerstag.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 2.424,47 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,338 Prozent auf 2.425,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2.417,13 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.417,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.433,53 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,65 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.216,11 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.332,60 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 2.022,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,71 Prozent zu Buche. 2.433,53 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Holcim (+ 2,45 Prozent auf 75,14 CHF), Sika (+ 1,72 Prozent auf 189,60 CHF), Lonza (+ 1,36 Prozent auf 670,60 CHF), Swisscom (+ 1,27 Prozent auf 720,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,02 Prozent auf 157,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Julius Bär (-1,31 Prozent auf 70,62 CHF), Straumann (-1,07 Prozent auf 106,25 CHF), Alcon (-0,98 Prozent auf 62,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 242,30 CHF) und Logitech (-0,67 Prozent auf 82,46 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.520.569 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 339,281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net