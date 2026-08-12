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Index-Performance im Blick

Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich

Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich

Der SLI gewann am Donnerstag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
39.99 EUR -0.81 EUR -1.99 %
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Galderma
190.00 EUR 3.00 EUR 1.60 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
215.80 EUR 2.20 EUR 1.03 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
10,040.00 EUR -10.00 EUR -0.10 %
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Logitech S.A.
89.40 EUR -0.62 EUR -0.69 %
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Nestlé SA (Nestle)
86.50 EUR 2.03 EUR 2.40 %
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Partners Group AG
778.80 EUR -6.40 EUR -0.82 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
386.15 EUR -2.30 EUR -0.59 %
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Sandoz
78.34 EUR 1.06 EUR 1.37 %
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Sika AG
202.30 EUR -4.20 EUR -2.03 %
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Straumann Holding AG
109.00 EUR -1.00 EUR -0.91 %
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Swiss Re AG
147.35 EUR 1.75 EUR 1.20 %
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UBS
45.79 EUR -0.88 EUR -1.89 %
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Indizes
SLI
2,327.30 CHF 5.57 CHF 0.24 %
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Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 2.327,30 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 2.325,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.321,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.325,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.336,18 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,584 Prozent nach unten. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 2.288,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2.106,27 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 1.992,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,20 Prozent aufwärts. 2.352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,09 Prozent auf 209,90 CHF), Logitech (+ 2,63 Prozent auf 84,30 CHF), Nestlé (+ 2,54 Prozent auf 81,07 CHF), Lindt (+ 1,55 Prozent auf 9.485,00 CHF) und Sandoz (+ 1,49 Prozent auf 73,72 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Amrize (-1,31 Prozent auf 37,65 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 191,15 CHF), Partners Group (-0,93 Prozent auf 724,00 CHF), Roche (-0,88 Prozent auf 362,30 CHF) und Straumann (-0,68 Prozent auf 102,05 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2.871.205 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,070 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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