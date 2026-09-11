Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich
So performte der SLI am fünften Tag der Woche letztendlich.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,34 Prozent fester bei 2.220,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,337 Prozent auf 2.220,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2.213,27 Punkten am Vortag.
Bei 2.234,63 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.216,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der SLI auf 2.337,69 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der SLI bei 2.153,65 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 2.021,42 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,48 Prozent auf 83,30 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 33,16 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 44,56 CHF), Richemont (+ 1,21 Prozent auf 175,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,18 Prozent auf 136,85 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-2,55 Prozent auf 8.420,00 CHF), Sonova (-1,39 Prozent auf 226,20 CHF), Partners Group (-1,04 Prozent auf 647,20 CHF), Alcon (-0,95 Prozent auf 53,98 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,75 Prozent auf 212,60 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.103.222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 293,078 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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|12.03.26
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|12.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG