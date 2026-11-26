SIX-Handel im Blick

Der SLI verbuchte am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 1,20 Prozent höher bei 2.379,88 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,974 Prozent stärker bei 2.374,48 Punkten, nach 2.351,58 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.383,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.372,67 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 2.337,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der SLI auf 2.329,43 Punkte taxiert. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 2.072,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,64 Prozent nach oben. Bei 2.443,50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 4,16 Prozent auf 36,31 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,97 Prozent auf 65,24 CHF), Sika (+ 2,40 Prozent auf 189,90 CHF), VAT (+ 2,39 Prozent auf 480,20 CHF) und Logitech (+ 2,39 Prozent auf 83,28 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sandoz (-1,78 Prozent auf 79,52 CHF), Lindt (-1,12 Prozent auf 8.410,00 CHF), Straumann (-0,41 Prozent auf 108,35 CHF), Galderma (-0,38 Prozent auf 183,30 CHF) und Sonova (-0,21 Prozent auf 290,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.078.970 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352,486 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net