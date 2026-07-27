Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

SLI-Kursverlauf

19.08.26 17:57 Uhr

Der SLI schloss den Mittwochshandel im Plus ab.

Letztendlich verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 2.303,88 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,245 Prozent tiefer bei 2.292,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.297,96 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2.294,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.309,84 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,352 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 2.298,35 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 2.122,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bewegte sich der SLI bei 2.022,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,11 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Geberit (+ 7,44 Prozent auf 566,20 CHF), Lonza (+ 2,37 Prozent auf 579,20 CHF), Roche (+ 1,80 Prozent auf 367,40 CHF), Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 720,20 CHF) und Novartis (+ 1,24 Prozent auf 127,12 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Straumann (-2,45 Prozent auf 97,22 CHF), Helvetia Baloise (-2,13 Prozent auf 211,40 CHF), Lindt (-1,67 Prozent auf 9.130,00 CHF), Alcon (-1,59 Prozent auf 59,38 CHF) und Swiss Life (-1,42 Prozent auf 916,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4.604.417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,532 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net