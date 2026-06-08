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SLI-Entwicklung

Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Gewinnen

09.06.26 09:27 Uhr
Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Gewinnen | finanzen.net

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

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Aktien
Amrize
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
318,30 CHF -4,40 CHF -1,36%
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UBS
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SLI
2.138,9 PKT 7,2 PKT 0,34%
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Um 09:11 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,28 Prozent auf 2.137,70 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,165 Prozent auf 2.128,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2.131,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.137,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.127,95 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 2.101,11 Punkten auf. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 2.063,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der SLI 2.019,59 Punkte auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,617 Prozent ein. 2.223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 4,34 Prozent auf 3.055,00 CHF), Lonza (+ 2,23 Prozent auf 500,20 CHF), UBS (+ 1,45 Prozent auf 38,39 CHF), Galderma (+ 1,08 Prozent auf 168,70 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,06 Prozent auf 554,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Roche (-1,12 Prozent auf 319,10 CHF), Holcim (-1,02 Prozent auf 71,88 CHF), Amrize (-0,81 Prozent auf 40,58 CHF), Novartis (-0,68 Prozent auf 116,54 CHF) und Logitech (-0,66 Prozent auf 90,66 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 764.346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283,030 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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