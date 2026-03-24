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SLI-Kursentwicklung

Gewinne in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

25.03.26 09:28 Uhr
Gewinne in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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134,30 CHF 3,70 CHF 2,83%
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171,65 CHF 0,35 CHF 0,20%
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Straumann Holding AG
83,36 CHF 2,80 CHF 3,48%
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129,90 CHF 1,45 CHF 1,13%
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Swisscom AG
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29,98 CHF 0,68 CHF 2,32%
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Indizes
SLI
2.025,2 PKT 32,5 PKT 1,63%
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Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 1,30 Prozent stärker bei 2.018,64 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 2.016,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1.992,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.016,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.021,14 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 4,90 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2.212,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2.140,82 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 2.110,36 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,15 Prozent nach. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Straumann (+ 3,62 Prozent auf 83,48 CHF), Julius Bär (+ 2,41 Prozent auf 58,70 CHF), Sika (+ 2,22) Prozent auf 133,50 CHF), UBS (+ 2,18 Prozent auf 29,94 CHF) und Partners Group (+ 2,06 Prozent auf 821,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,78 Prozent auf 695,50 CHF), Sonova (+ 0,20 Prozent auf 171,65 CHF), Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 76,67 CHF), Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 129,15 CHF) und Alcon (+ 0,68 Prozent auf 59,10 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 259.045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 265,553 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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26.02.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
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24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
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