Gewinne in Zürich: SMI-Anleger greifen zu

SMI aktuell

10.11.26 12:25 Uhr

Der SMI gewinnt am Dienstagmittag an Wert.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,71 Prozent auf 15.052,34 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,706 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,668 Prozent auf 15.046,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.946,15 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14.996,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15.057,71 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SMI mit 13.787,40 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.633,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der SMI noch bei 12.455,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13,63 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,61 Prozent auf 175,25 CHF), UBS (+ 2,40 Prozent auf 40,92 CHF), Holcim (+ 2,14 Prozent auf 76,28 CHF), Sika (+ 1,96 Prozent auf 195,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,90 Prozent auf 69,90 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Galderma (-1,63 Prozent auf 187,55 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 4.028,00 CHF), Sandoz (-0,47 Prozent auf 84,06 CHF), Roche (-0,37 Prozent auf 399,60 CHF) und Alcon (+ 0,03 Prozent auf 61,24 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 966.524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 337,716 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net