DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,77 +1,3%Nas 25.603 +2,1%Bitcoin 67.103 +1,7%Euro 1,1092 -0,7%Öl 92,8 +1,5%Gold 3.994 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SMI im Fokus

Gewinne in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus

Gewinne in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der SMI am Mittwoch zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.30 EUR 1.08 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
65.06 EUR -2.00 EUR -2.98 %
Charts | News | Analysen
Galderma
208.00 EUR 6.00 EUR 2.97 %
Charts | News | Analysen
Geberit AG (N)
643.00 EUR 2.00 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
87.60 EUR 0.30 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
93.16 EUR -0.88 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
143.82 EUR -1.20 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
740.20 EUR -1.80 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
433.35 EUR -3.35 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
91.74 EUR -0.62 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
1,054.50 EUR -22.50 EUR -2.09 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
164.85 EUR 0.20 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.88 EUR -0.13 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
15,053.86 CHF 15.92 CHF 0.11 %
News | Analysen

Der SMI schloss nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 15.053,86 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,721 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,200 Prozent schwächer bei 15.007,89 Punkten in den Handel, nach 15.037,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 15.077,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.986,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 13.787,40 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 14.575,25 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 12.702,08 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,64 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15.092,56 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 4,02 Prozent auf 83,40 CHF), Galderma (+ 3,39 Prozent auf 194,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF), Sandoz (+ 2,18 Prozent auf 85,20 CHF) und UBS (+ 1,58 Prozent auf 41,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF), Swiss Life (-1,49 Prozent auf 975,80 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF), Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF) und Geberit (-0,47 Prozent auf 592,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3.611.944 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,96 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.