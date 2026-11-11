Gewinne in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus

SMI im Fokus

11.11.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SMI am Mittwoch zum Handelsschluss.

Der SMI schloss nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 15.053,86 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,721 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,200 Prozent schwächer bei 15.007,89 Punkten in den Handel, nach 15.037,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 15.077,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.986,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 13.787,40 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 14.575,25 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 12.702,08 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,64 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15.092,56 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 4,02 Prozent auf 83,40 CHF), Galderma (+ 3,39 Prozent auf 194,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF), Sandoz (+ 2,18 Prozent auf 85,20 CHF) und UBS (+ 1,58 Prozent auf 41,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF), Swiss Life (-1,49 Prozent auf 975,80 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF), Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF) und Geberit (-0,47 Prozent auf 592,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3.611.944 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,96 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net