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SMI-Performance

Gewinne in Zürich: SMI liegt am Nachmittag im Plus

Gewinne in Zürich: SMI liegt am Nachmittag im Plus

Der SMI befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.04 EUR -0.26 EUR -0.34 %
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Alcon AG
65.58 EUR 0.58 EUR 0.89 %
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Amrize
36.87 EUR -0.26 EUR -0.70 %
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Galderma
208.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lonza AG (N)
722.80 EUR 6.20 EUR 0.87 %
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Partners Group AG
721.00 EUR -19.20 EUR -2.59 %
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Richemont
195.35 EUR 4.25 EUR 2.22 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
440.20 EUR 6.85 EUR 1.58 %
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Sandoz
93.18 EUR 1.44 EUR 1.57 %
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Swiss Re AG
161.55 EUR -3.30 EUR -2.00 %
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UBS
44.32 EUR 0.44 EUR 1.00 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
699.80 EUR 13.60 EUR 1.98 %
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Indizes
SMI
15,101.55 CHF 47.69 CHF 0.32 %
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Am Donnerstag springt der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,53 Prozent auf 15.133,71 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,729 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,845 Prozent auf 15.181,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15.053,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15.098,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15.200,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,35 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.877,84 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Wert von 14.449,47 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 12.793,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,24 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.200,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 2,89 Prozent auf 61,20 CHF), Zurich Insurance (+ 1,95 Prozent auf 649,80 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 34,81 CHF), Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 86,24 CHF) und Richemont (+ 0,88 Prozent auf 177,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Partners Group (-2,75 Prozent auf 665,20 CHF), UBS (-0,68 Prozent auf 40,92 CHF), Galderma (-0,10 Prozent auf 194,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,08 Prozent auf 70,64 CHF) und Lonza (+ 0,03 Prozent auf 663,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.218.759 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,686 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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