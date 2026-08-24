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SMI-Performance

Gewinne in Zürich: SMI mit Zuschlägen

Gewinne in Zürich: SMI mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.60 EUR -0.50 EUR -0.59 %
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Alcon AG
62.18 EUR -1.04 EUR -1.65 %
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Amrize
38.02 EUR 0.32 EUR 0.85 %
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Givaudan AG
3,529.00 EUR -6.00 EUR -0.17 %
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Holcim AG
77.10 EUR 0.36 EUR 0.47 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
237.70 EUR 6.80 EUR 2.94 %
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Lonza AG (N)
632.80 EUR 6.20 EUR 0.99 %
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Partners Group AG
779.20 EUR 9.60 EUR 1.25 %
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Richemont
199.15 EUR -0.20 EUR -0.10 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
395.95 EUR 0.55 EUR 0.14 %
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Sika AG
205.80 EUR 7.20 EUR 3.63 %
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Swiss Re AG
149.35 EUR 0.90 EUR 0.61 %
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Swisscom AG
680.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
46.65 EUR 0.44 EUR 0.95 %
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Indizes
SMI
14,573.86 CHF 48.57 CHF 0.33 %
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Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,45 Prozent fester bei 14.590,76 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,671 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,158 Prozent stärker bei 14.548,30 Punkten, nach 14.525,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 14.534,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.605,96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,984 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der SMI bei 14.327,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der SMI mit 13.525,68 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12.160,89 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,14 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,78 Prozent auf 73,14 CHF), Amrize (+ 2,72 Prozent auf 36,27 CHF), Richemont (+ 1,87 Prozent auf 190,55 CHF), Sika (+ 1,63 Prozent auf 193,45 CHF) und Givaudan (+ 1,45 Prozent auf 3.369,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Lonza (-0,34 Prozent auf 591,80 CHF), Swiss Re (-0,25 Prozent auf 140,20 CHF), Alcon (-0,24 Prozent auf 58,58 CHF), Swisscom (-0,23 Prozent auf 639,50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,23 Prozent auf 220,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 980.708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 314,377 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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