Gewinne in Zürich: SMI schlussendlich in Grün
Wenig verändert zeigte sich der SMI schlussendlich.
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Der SMI schloss nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 14.318,04 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,661 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,119 Prozent schwächer bei 14.285,36 Punkten in den Handel, nach 14.302,39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14.251,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.336,58 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SMI 14.343,70 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SMI mit 13.240,70 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der SMI mit 12.071,88 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,08 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Alcon (+ 2,48 Prozent auf 60,34 CHF), Novartis (+ 1,75 Prozent auf 125,56 CHF), Roche (+ 1,35 Prozent auf 360,90 CHF), Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 141,40 CHF) und Nestlé (+ 0,62 Prozent auf 79,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-3,01 Prozent auf 36,13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,94 Prozent auf 80,56 CHF), Logitech (-2,71 Prozent auf 80,32 CHF), Holcim (-2,24 Prozent auf 69,72 CHF) und Sika (-2,07 Prozent auf 184,85 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.640.725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 300,813 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,37 Prozent.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG