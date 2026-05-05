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SIX-Handel im Fokus

Gewinne in Zürich: SMI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

24.06.26 15:57 Uhr
Gewinne in Zürich: SMI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge | finanzen.net

Das macht der SMI aktuell.

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SMI
14.115,8 PKT 205,1 PKT 1,47%
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Am Mittwoch tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 1,40 Prozent stärker bei 14.105,04 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,626 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 13.906,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13.910,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13.906,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.112,81 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 2,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13.503,21 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 12.515,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11.988,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.112,81 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 3,79 Prozent auf 55,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,64 Prozent auf 190,65 CHF), Richemont (+ 3,17 Prozent auf 184,00 CHF), Givaudan (+ 3,02 Prozent auf 3.377,00 CHF) und Roche (+ 2,95 Prozent auf 334,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Holcim (-2,19 Prozent auf 74,18 CHF), UBS (-1,25 Prozent auf 40,37 CHF), Swiss Life (-0,81 Prozent auf 878,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,56 Prozent auf 85,62 CHF) und Zurich Insurance (-0,44 Prozent auf 582,20 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1.751.021 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,928 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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