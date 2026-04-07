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Marktbericht

Gewinne in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart kräftige Zuschläge

08.04.26 09:28 Uhr
Gewinne in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart kräftige Zuschläge | finanzen.net

Aktuell greifen die Anleger in Zürich beherzt zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
69,60 CHF 4,68 CHF 7,21%
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Holcim AG
70,64 CHF 5,10 CHF 7,78%
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184,15 CHF 1,05 CHF 0,57%
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Nestlé SA (Nestle)
79,43 CHF 1,19 CHF 1,52%
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Partners Group AG
902,40 CHF 55,00 CHF 6,49%
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Richemont
151,05 CHF 10,55 CHF 7,51%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
318,60 CHF 7,30 CHF 2,35%
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Sika AG
137,95 CHF 9,10 CHF 7,06%
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Swiss Life AG (N)
902,60 CHF 20,00 CHF 2,27%
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Swiss Re AG
133,95 CHF 1,65 CHF 1,25%
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Swisscom AG
663,50 CHF -7,00 CHF -1,04%
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UBS
33,12 CHF 1,96 CHF 6,29%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
578,80 CHF 12,00 CHF 2,12%
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Indizes
SMI
13.268,4 PKT 478,1 PKT 3,74%
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Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 3,43 Prozent auf 13.228,56 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,522 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 3,91 Prozent fester bei 13.290,23 Punkten in den Handel, nach 12.790,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.241,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12.973,84 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,86 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 13.095,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.350,82 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 11.359,12 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,142 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,92 Prozent auf 70,06 CHF), Holcim (+ 7,60 Prozent auf 70,52 CHF), Sika (+ 6,56 Prozent auf 137,30 CHF), Partners Group (+ 6,30 Prozent auf 900,80 CHF) und Richemont (+ 5,87 Prozent auf 148,75 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-0,11 Prozent auf 182,90 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 670,00 CHF), Swiss Re (+ 1,02 Prozent auf 133,65 CHF), Nestlé (+ 1,51 Prozent auf 79,42 CHF) und Swiss Life (+ 2,18 Prozent auf 901,80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 580.426 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 274,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
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23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
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27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
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27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
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24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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