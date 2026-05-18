Gewinne in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Index-Bewegung

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Dienstag notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,60 Prozent stärker bei 13.320,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,567 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,381 Prozent auf 13.291,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13.240,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13.285,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.332,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SMI auf 13.426,72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13.799,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.356,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,549 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.063,53 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 2,18 Prozent auf 911,20 CHF), Lonza (+ 1,92 Prozent auf 477,30 CHF), Alcon (+ 1,79 Prozent auf 52,34 CHF), Swiss Re (+ 1,33 Prozent auf 125,50 CHF) und Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 79,24 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,17 Prozent auf 173,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 80,96 CHF), Geberit (-0,08 Prozent auf 502,60 CHF), Richemont (+ 0,10 Prozent auf 154,80 CHF) und Novartis (+ 0,14 Prozent auf 117,36 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 248.098 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 280,868 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net