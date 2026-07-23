Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

SMI im Blick

27.07.26 17:57 Uhr

Der SMI verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,79 Prozent höher bei 14.441,05 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,666 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,796 Prozent stärker bei 14.441,29 Punkten, nach 14.327,20 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14.366,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.472,74 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 14.172,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13.165,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der SMI auf 11.955,73 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,01 Prozent aufwärts. Bei 14.472,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 3,46 Prozent auf 161,25 CHF), Lonza (+ 2,08 Prozent auf 559,40 CHF), Amrize (+ 1,64 Prozent auf 40,90 CHF), Swiss Re (+ 1,45 Prozent auf 136,45 CHF) und Swisscom (+ 1,45 Prozent auf 631,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-1,42 Prozent auf 201,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 79,00 CHF), Nestlé (-0,35 Prozent auf 80,39 CHF), Alcon (-0,11 Prozent auf 55,68 CHF) und Holcim (+ 0,05 Prozent auf 74,06 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.167.514 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,13 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net