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SMI-Entwicklung

Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsstart stärker

Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsstart stärker

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.18 EUR -2.38 EUR -2.95 %
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Amrize
36.46 EUR 0.26 EUR 0.72 %
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Galderma
206.00 EUR 2.00 EUR 0.98 %
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Givaudan AG
4,235.00 EUR 3.00 EUR 0.07 %
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Holcim AG
75.28 EUR -0.42 EUR -0.55 %
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Logitech S.A.
88.42 EUR 0.18 EUR 0.20 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.08 EUR 1.54 EUR 1.72 %
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Novartis AG
144.70 EUR 0.70 EUR 0.49 %
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Partners Group AG
691.40 EUR -18.80 EUR -2.65 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
438.75 EUR 3.60 EUR 0.83 %
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Swiss Re AG
162.60 EUR -1.75 EUR -1.06 %
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UBS
42.81 EUR -0.41 EUR -0.95 %
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Indizes
SMI
14,805.17 CHF 48.31 CHF 0.33 %
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Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,24 Prozent höher bei 14.792,56 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,687 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,464 Prozent höher bei 14.825,31 Punkten in den Handel, nach 14.756,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.833,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.785,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 2,21 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 13.830,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.392,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.309,63 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,66 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.861,53 Punkte. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF), Nestlé (+ 1,04 Prozent auf 83,67 CHF), Givaudan (+ 0,97 Prozent auf 3.954,00 CHF), Galderma (+ 0,82 Prozent auf 191,25 CHF) und Novartis (+ 0,82 Prozent auf 133,38 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-3,16 Prozent auf 79,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,19 Prozent auf 71,52 CHF), UBS (-0,81 Prozent auf 39,39 CHF), Holcim (-0,49 Prozent auf 69,50 CHF) und Amrize (-0,15 Prozent auf 34,09 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 767.489 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 347,353 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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