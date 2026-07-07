Gewinne in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

SMI im Fokus

09:27

Beim SMI lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 14.302,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,693 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 14.291,57 Punkte an der Kurstafel, nach 14.302,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.291,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.311,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 13.388,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der SMI einen Wert von 12.790,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.954,54 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,97 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.464,53 Punkten. 12.053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,82 Prozent auf 79,52 CHF), Geberit (+ 1,43 Prozent auf 539,60 CHF), Amrize (+ 1,37 Prozent auf 43,69 CHF), Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 132,15 CHF) und Swisscom (+ 0,99 Prozent auf 610,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 84,76 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 124,94 CHF), UBS (+ 0,00 Prozent auf 41,90 CHF), Partners Group (+ 0,12 Prozent auf 679,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,15 Prozent auf 922,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 492.154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 294,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,06 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net