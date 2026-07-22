Gewinne in Zürich: SMI zum Start im Aufwind

SMI-Entwicklung

24.07.26 09:27 Uhr

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Um 09:10 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,35 Prozent nach oben auf 14.264,31 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,665 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,209 Prozent auf 14.244,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14.214,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14.267,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.242,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,109 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der SMI einen Wert von 14.117,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13.169,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.045,78 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,68 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 80,62 CHF), Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 134,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 206,60 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 677,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,57 Prozent auf 948,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swisscom (-0,64 Prozent auf 621,00 CHF), Givaudan (-0,47 Prozent auf 3.162,00 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 127,16 CHF), Logitech (-0,38 Prozent auf 84,02 CHF) und Holcim (-0,22 Prozent auf 73,64 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 174.872 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 284,369 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net