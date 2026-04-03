Gewinne in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone

Kursentwicklung im Fokus

Der SPI notierte zum Handelsende im Plus.

Zum Handelsschluss stand im SIX-Handel ein Plus von 0,32 Prozent auf 18.377,07 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,283 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,189 Prozent auf 18.353,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18.318,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 18.377,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.223,83 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,39 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.03.2026, stand der SPI noch bei 17.964,17 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Stand von 18.502,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der SPI noch bei 14.604,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,739 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19.309,93 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell GAM (+ 12,47 Prozent auf 0,11 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,18 Prozent auf 0,05 CHF), ams-OSRAM (+ 7,91 Prozent auf 9,89 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,52 Prozent auf 15,72 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,79 Prozent auf 0,64 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-12,65 Prozent auf 0,29 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,45 Prozent auf 0,10 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), Ascom (-4,25 Prozent auf 5,41 CHF) und TX Group (-4,00 Prozent auf 134,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4.375.625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 276,294 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net