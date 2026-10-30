DAX 25.838 -0,8%ESt50 6.140 -1,1%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,26 -1,9%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.016 -1,0%Euro 1,1194 +0,0%Öl 117,6 +2,3%Gold 3.962 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

So bewegt sich der SPI am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
1.51 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,236.00 EUR -18.00 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
BioVersys
25.00 EUR -0.40 EUR -1.57 %
Charts | News | Analysen
Comet Holding AG
393.20 EUR -4.60 EUR -1.16 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.42 EUR -0.02 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Feintool International AG (N) (FIH)
11.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR -5.60 %
Charts | News | Analysen
Highlight Event and Entertainment AG
5.10 EUR 0.44 EUR 9.44 %
Charts | News | Analysen
INFICON HOLDING AG
196.40 EUR -4.10 EUR -2.04 %
Charts | News | Analysen
MindMaze Therapeutics
0.17 EUR 0.01 EUR 3.57 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
448.40 EUR 5.60 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.67 EUR -0.55 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
52.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,825.15 CHF 31.62 CHF 0.15 %
News | Analysen

Um 12:06 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent stärker bei 20.847,48 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,613 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,436 Prozent fester bei 20.884,10 Punkten, nach 20.793,53 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.810,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20.884,10 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der SPI auf 19.612,09 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.246,22 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 17.063,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,28 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.918,26 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 7,00 Prozent auf 5,35 CHF), GAM (+ 5,52 Prozent auf 0,07 CHF), BioVersys (+ 4,26 Prozent auf 24,50 CHF), Barry Callebaut (+ 3,49 Prozent auf 1.187,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,83 Prozent auf 50,80 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil MindMaze Therapeutics (-6,30 Prozent auf 0,15 CHF), INFICON (-6,16 Prozent auf 173,60 CHF), ASMALLWORLD (-6,04 Prozent auf 1,40 CHF), Feintool International (-5,65 Prozent auf 10,85 CHF) und Comet (-5,46 Prozent auf 350,00 CHF) unter Druck.

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.453.101 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354,011 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.