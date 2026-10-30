Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Index-Bewegung

30.10.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der SPI am Freitagmittag.

Um 12:06 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent stärker bei 20.847,48 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,613 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,436 Prozent fester bei 20.884,10 Punkten, nach 20.793,53 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.810,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20.884,10 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der SPI auf 19.612,09 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.246,22 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 17.063,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,28 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.918,26 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 7,00 Prozent auf 5,35 CHF), GAM (+ 5,52 Prozent auf 0,07 CHF), BioVersys (+ 4,26 Prozent auf 24,50 CHF), Barry Callebaut (+ 3,49 Prozent auf 1.187,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,83 Prozent auf 50,80 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil MindMaze Therapeutics (-6,30 Prozent auf 0,15 CHF), INFICON (-6,16 Prozent auf 173,60 CHF), ASMALLWORLD (-6,04 Prozent auf 1,40 CHF), Feintool International (-5,65 Prozent auf 10,85 CHF) und Comet (-5,46 Prozent auf 350,00 CHF) unter Druck.

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.453.101 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354,011 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net