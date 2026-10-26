Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

SPI-Performance im Blick

26.10.26 09:27 Uhr

Der SPI bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Um 09:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,07 Prozent auf 20.402,08 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,568 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,111 Prozent fester bei 20.410,51 Punkten in den Handel, nach 20.387,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20.410,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.398,75 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 19.771,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der SPI bei 20.069,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.348,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,84 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.636,94 Punkte. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Idorsia (+ 3,68 Prozent auf 4,34 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,75 Prozent auf 14,22 CHF), Schweiter Technologies (+ 2,19 Prozent auf 349,50 CHF), Gurit (+ 2,16 Prozent auf 47,30 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 231,30 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), Addex Therapeutics (-6,19 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Molecular Partners (-4,14 Prozent auf 3,01 CHF) und GAM (-3,81 Prozent auf 0,06 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 268.322 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341,851 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net