Kursentwicklung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Donnerstagmorgen fort.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,17 Prozent fester bei 20.971,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,651 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.956,96 Zählern und damit 0,097 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20.936,66 Punkte).

Bei 20.956,18 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20.971,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,67 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 20.271,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20.223,03 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 17.218,49 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,96 Prozent. Bei 21.440,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell BELIMO (+ 4,81 Prozent auf 773,00 CHF), Huber + Suhner (+ 3,21 Prozent auf 173,40 CHF), SFS (+ 2,99 Prozent auf 144,60 CHF), INFICON (+ 2,94 Prozent auf 161,20 CHF) und Molecular Partners (+ 2,68 Prozent auf 2,30 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Addex Therapeutics (-5,74 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,26 Prozent auf 0,90 CHF), Edisun Power Europe (-3,27 Prozent auf 71,00 CHF), Schlatter Industries (-3,00 Prozent auf 19,40 CHF) und EvoNext (-2,62 Prozent auf 2,23 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 230.903 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 353,283 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent.

Redaktion Finanzen.net