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Kursverlauf

Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker

Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker

Letztendlich hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
42.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6.00 EUR -0.10 EUR -1.64 %
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Cicor Technologies Ltd.
135.40 EUR -3.00 EUR -2.17 %
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Curatis AG
20.20 EUR -1.60 EUR -7.34 %
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EvoNext Holdings AG
2.54 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR -5.41 %
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Gurit Holding AG
55.00 EUR 11.00 EUR 25.00 %
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Highlight Event and Entertainment AG
6.00 EUR 0.30 EUR 5.26 %
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Logitech S.A.
84.20 EUR -0.92 EUR -1.08 %
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Novartis AG
139.46 EUR 7.70 EUR 5.84 %
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Partners Group AG
720.00 EUR -70.40 EUR -8.91 %
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Peach Property Group AG
5.10 EUR -0.05 EUR -0.97 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
377.80 EUR -9.40 EUR -2.43 %
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UBS
47.13 EUR -0.87 EUR -1.81 %
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Indizes
SPI
20,149.63 CHF 38.43 CHF 0.19 %
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Schlussendlich ging der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 20.149,63 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,495 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,410 Prozent auf 20.193,59 Punkte an der Kurstafel, nach 20.111,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.193,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.982,35 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 20.161,16 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 18.837,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.889,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,46 Prozent aufwärts. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Curatis (+ 6,84 Prozent auf 20,30 CHF), Gurit (+ 6,37 Prozent auf 51,80 CHF), Peach Property Group (+ 6,25 Prozent auf 5,10 CHF), Novartis (+ 6,25 Prozent auf 130,96 CHF) und Adval Tech (+ 5,61 Prozent auf 45,20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 5,25 CHF), GAM (-10,16 Prozent auf 0,07 CHF), Partners Group (-7,26 Prozent auf 679,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,60 Prozent auf 5,38 CHF) und Cicor Technologies (-5,81 Prozent auf 120,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 8.017.279 Aktien gehandelt. Mit 309,981 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12:21 Novartis Neutral UBS AG
12:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG

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