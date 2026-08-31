Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker

Kursverlauf

01.09.26 17:57 Uhr

Letztendlich hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Schlussendlich ging der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 20.149,63 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,495 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,410 Prozent auf 20.193,59 Punkte an der Kurstafel, nach 20.111,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.193,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.982,35 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 20.161,16 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 18.837,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.889,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,46 Prozent aufwärts. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Curatis (+ 6,84 Prozent auf 20,30 CHF), Gurit (+ 6,37 Prozent auf 51,80 CHF), Peach Property Group (+ 6,25 Prozent auf 5,10 CHF), Novartis (+ 6,25 Prozent auf 130,96 CHF) und Adval Tech (+ 5,61 Prozent auf 45,20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 5,25 CHF), GAM (-10,16 Prozent auf 0,07 CHF), Partners Group (-7,26 Prozent auf 679,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,60 Prozent auf 5,38 CHF) und Cicor Technologies (-5,81 Prozent auf 120,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 8.017.279 Aktien gehandelt. Mit 309,981 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net