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SPI-Kursverlauf

Gewinne in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen

Das macht der SPI am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -7.50 %
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ASMALLWORLD AG
1.51 EUR 0.16 EUR 11.85 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,240.00 EUR -11.00 EUR -0.88 %
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Bellevue AG
7.15 EUR 0.05 EUR 0.70 %
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Bystronic (ex Conzzeta)
176.00 EUR -10.00 EUR -5.38 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.05 EUR 0.41 EUR 8.84 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
21.30 EUR 0.10 EUR 0.47 %
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Montana Aerospace
23.60 EUR -0.40 EUR -1.67 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
9.14 EUR -0.04 EUR -0.44 %
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Novartis AG
137.56 EUR 3.56 EUR 2.66 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
435.40 EUR 2.80 EUR 0.65 %
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Sensirion Holding AG
88.80 EUR -0.30 EUR -0.34 %
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Indizes
SPI
20,490.31 CHF 102.40 CHF 0.5 %
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Am Montag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,51 Prozent auf 20.491,65 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,568 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,111 Prozent höher bei 20.410,51 Punkten in den Handel, nach 20.387,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 20.503,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.398,75 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 19.771,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SPI mit 20.069,67 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SPI auf 17.348,92 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,33 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.636,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,01 Prozent auf 21,52 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,41 Prozent auf 5,46 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,28 Prozent auf 9,01 CHF), Sensirion (+ 4,17 Prozent auf 84,90 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,39 Prozent auf 22,85 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), ASMALLWORLD (-8,05 Prozent auf 1,37 CHF), Addex Therapeutics (-7,08 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-5,56 Prozent auf 159,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.569.611 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 341,851 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:36 Novartis Neutral UBS AG
08:41 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:21 Novartis Equal Weight Barclays Capital
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG

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