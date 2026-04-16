Gewinne in Zürich: SPI mittags im Plus

Index-Performance im Fokus

Der SPI performt am Mittag positiv.

Am Freitag springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,38 Prozent auf 18.584,01 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,361 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 18.559,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18.514,38 Punkten am Vortag.

Bei 18.554,96 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18.626,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18.041,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SPI auf 18.527,92 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SPI bei 15.705,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 25,40 Prozent auf 3,95 CHF), Autoneum (+ 6,18 Prozent auf 120,20 CHF), MCH (+ 5,85) Prozent auf 4,34 CHF), Ascom (+ 5,54 Prozent auf 6,29 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,66 Prozent auf 12,12 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-7,20 Prozent auf 0,58 CHF), Calida (-4,96 Prozent auf 15,34 CHF), SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,47 Prozent auf 47,30 CHF) und Banque Cantonale Vaudoise (-3,44 Prozent auf 123,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.572.673 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 282,733 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net