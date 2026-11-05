Gewinne in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus

Index-Performance im Fokus

05.11.26 09:27 Uhr

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,31 Prozent stärker bei 21.223,89 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,639 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,355 Prozent auf 21.232,79 Punkte an der Kurstafel, nach 21.157,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21.223,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21.232,79 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2,38 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der SPI 19.456,93 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der SPI bei 20.475,73 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 17.084,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 16,34 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 21.232,79 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 4,93 Prozent auf 1,49 CHF), GAM (+ 4,24 Prozent auf 0,07 CHF), Clariant (+ 3,65 Prozent auf 10,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 3,31 Prozent auf 5,00 CHF) und Vetropack A (+ 3,09 Prozent auf 19,38 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen WISeQey (-9,47 Prozent auf 6,79 USD), lastminutecom (-5,00 Prozent auf 9,50 CHF), SHL Telemedicine (-4,72 Prozent auf 1,01 CHF), StarragTornos (-3,94 Prozent auf 34,10 CHF) und Curatis (-3,94 Prozent auf 17,05 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 407.208 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 346,223 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net