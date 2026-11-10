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Index im Fokus

Gewinne in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Gewinne in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Heute zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Adval Tech AG
47.20 EUR 0.80 EUR 1.72 %
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ASMALLWORLD AG
1.26 EUR 0.15 EUR 13.51 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,360.00 EUR -2.00 EUR -0.15 %
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Bellevue AG
7.45 EUR -0.05 EUR -0.67 %
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BioVersys
24.40 EUR 0.60 EUR 2.52 %
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Curatis AG
16.90 EUR -0.70 EUR -3.98 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
19.97 EUR 0.97 EUR 5.11 %
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EvoNext Holdings AG
2.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Gurit Holding AG
56.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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LEM S.A.
631.00 EUR 31.00 EUR 5.17 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
449.00 EUR 8.00 EUR 1.81 %
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UBS
44.01 EUR 1.11 EUR 2.59 %
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WISeQey
6.45 USD -0.56 USD -7.99 %
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Xlife Sciences AG
8.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
21,144.31 CHF 111.05 CHF 0.53 %
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Am Dienstag notierte der SPI via SIX schlussendlich 0,53 Prozent höher bei 21.144,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,630 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,636 Prozent auf 21.166,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21.033,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 21.103,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21.195,91 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der SPI bei 19.542,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der SPI 20.585,70 Punkte auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 17.179,19 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,91 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21.271,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten registriert.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 6,93 Prozent auf 0,02 CHF), DocMorris (+ 6,47 Prozent auf 18,60 CHF), Curatis (+ 5,49 Prozent auf 17,30 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,22 Prozent auf 1,21 CHF) und BioVersys (+ 4,44 Prozent auf 23,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen LEM (-7,22 Prozent auf 527,00 CHF), Gurit (-5,75 Prozent auf 49,20 CHF), WISeQey (-4,56 Prozent auf 6,69 USD), Adval Tech (-4,46 Prozent auf 42,80 CHF) und Xlife Sciences (-3,49 Prozent auf 8,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.446.904 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 346,109 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG

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