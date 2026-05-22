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SPI-Marktbericht

Gewinne in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

26.05.26 17:57 Uhr
Gewinne in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne | finanzen.net

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

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Am Dienstag kletterte der SPI via SIX letztendlich um 0,23 Prozent auf 19.096,53 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,801 Prozent auf 19.204,69 Punkte an der Kurstafel, nach 19.052,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19.222,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19.096,53 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.597,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19.151,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der SPI einen Wert von 16.950,37 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,68 Prozent nach oben. 19.309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit LEM (+ 24,85 Prozent auf 409,50 CHF), Xlife Sciences (+ 12,26 Prozent auf 23,80 CHF), lastminutecom (+ 8,40 Prozent auf 12,90 CHF), SKAN (+ 5,22 Prozent auf 49,40 CHF) und DOTTIKON ES (+ 4,82 Prozent auf 380,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil MindMaze Therapeutics (-8,43 Prozent auf 0,41 CHF), GAM (-5,60 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (-4,12 Prozent auf 65,20 CHF), ams-OSRAM (-3,22 Prozent auf 22,26 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (-2,96 Prozent auf 13,10 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4.633.677 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 295,926 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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